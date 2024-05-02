Aydınlık günlere adım adım: İzmir’de on binler Gündoğdu Meydanı’nı doldurdu
İzmir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı’nda bayram coşkusuyla kutlandı. Kutlamalarda iş cinayetlerinin son bulması, vergide adalet ve insanca ücret talep edildi.
Türk-İş ve Türkiye Gazeteciler Sendikası ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Alsancak Limanı’ndan, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB ve dernekler Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden DİSK binlerce emekçi ile Basmane’den CHP ise Lozan Meydanı’ndan, KESK ve diğer siyasi partililer de Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na çıkarma yaptılar.
1 Mayıs Marşı ve Gündoğdu Marşı eşliğinde meydana giren emekçiler, sık sık Taksim’i anarak “Hak hukuk adalet”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı.
Emekçilerin coşkusuna ortak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Emeğin yanında olduğumuzu, hakkın yanında olduğumuzu, demokrasinin, eşitliğin yanında olduğumuzu bugün de her zaman olduğu gibi gösteriyoruz. Aydınlık günlere adım adım yürüyoruz” dedi.
Türk-İş Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Yılın 365 günü sömürülen işçiler, emekçiler, emekliler, gençler ve kadınlar; hakları için, adalet için, demokrasi için umutlarını haykırıyor” dedi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise Taksim’e selam göndererek “Bu düzen böyle gitmez diyenler alanları hınca hınç doldurdular” ifadelerini kullandı.
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