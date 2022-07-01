Aydınlılar bu parkı çok sevdi

01 Temmuz 2022 Cuma, 06:39

İlk etapta kreş, sergi salonu, parklar, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturularak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Okullarda dönemin sona ermesi ile birlikte arkadaşları ile keyifli vakit geçirmek için bisiklet turları yapan Efe Çıtalgı ve Gürel Koşucu, bisikletleri ile park içerisinde rahatlıkla spor yapabildiklerini belirtti.

Bisiklet ve diğer yolların ayrı olmasının önemine dikkat çeken Efe Çıtalgı, “Bir aile ortamı var. Parklar da güzel, dinlenmelik bir yer. Güvenli ve gençler için buluşma noktası. Yürüyüş, bisiklet ve tren yolu var. Yolların ayrı olması gayet iyi” şeklinde konuşurken, Gürel Koşucu ise “Ben çok beğendim. Bisiklet yolu açık, ferah, temiz ve bakımlı, son derece akıcı bir yol. Karşınıza araba çıkma gibi bir dert yok. Sporunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bisiklet yolu için başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Parkın keyfini en çok çıkaranlar ise çocuklar. Kızıyla birlikte parkta zaman geçiren Reşit Koç, “Resmen doğanın içindesin. Böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk. Ağaçlar ve yeşil alanlar harika bir şey. Çocuğum eve dönmek istemiyor. Sabah kahvaltımızı yapıp akşam yemeğimizi burada yiyoruz, evde durmuyoruz her gün buradayız. Biz başka yerde ev bakacaktık burası açılınca vazgeçtik, evimizde kalmaya devam ediyoruz. Burası kaliteli, gerçekten çok güzel” dedi.