Aydos Ormanı’na millet bahçesi projesine yurttaşlar tepki gösterdi

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

İstanbul’da Çevre Bakanlığı ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanı’na millet bahçesi projesine yurttaşlar tepki gösteriyor.

Yaklaşık 3 bin 638 metrekarelik bir alanı kapsayan projenin, büfe, idari bina, kreş ve kır lokantası gibi 10 yapının inşası için toplam 1302 metrekarelik alanda iş makineleri çalışmaya başladı. Ormandaki ağaç kıyımının ve çalışmaların durdurulması için dün Aydos Ormanı Savunması üyeleri, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Gönül Gümüşoğlu Özer, “Birinci derece sit alanı olan Aydos Ormanı’nın bütünlüğüne zarar verecek her girişime karşı ormanın sesi olmak zorundayız. En büyük karbon yutaklarından biri olan ormanlar olmazsa bizler de yokuz. Aydos Ormanları Savunması olarak millet bahçesi değil, muhafaza ormanı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin en nadide güzellikteki göllerinin, ormanlarının millet bahçesi projeleri için ardı ardına feda edilmeye başlandığını söyleyen Özer, “Kuzey Ormanları’ndan her gün parçalanarak küçülen ve varlığını sürdürmeye çalışan Aydos Ormanı da bu büyük tehdit ile yüz yüze” dedi.

İMZA TOPLANDI

Özer, “TOKİ tarafından ihalesi yapılan millet bahçesi projesi ile ormanın bütünlüğünü kaybetmesine yol açarak yerini betona ve restoran, kafe, büfe, kıraathane, kreş gibi yapılara terk etmesi planlanmış, 25 Mayıs’ta Veysel Karani Mezarlığı arkasında kreş yapımı için iş makineleri ormanın içinde çalışmalara başlamıştır” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından çalışmaların durdurulması için toplanan imzalar İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne teslim edildi.