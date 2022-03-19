İstanbul’un yeşil alanlarından Aydos, betona teslim ediliyor
Çevre Bakanlığı ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi, Aydos’a millet bahçesi yapmak için çalışma başlattı. Yurttaşlar, “Başka yer mi bulamadınız” diyerek projeye tepki gösterdi.
İstanbul’un en büyük yeşil alanlarından Aydos Ormanları da inşaat alanına çevrildi. Ormana, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü projeyle millet bahçesi yapılacağı ortaya çıktı.
TOKİ, Pendik Samandıra Mahallesi’ndeki Aydos Ormanı’nda yaklaşık 3 bin 638 metrekarelik bir alanda millet bahçesi yapmak üzere çalışma başlattı. Ormana giren iş makinelerinin fidanları ve ağaçları yerinden söktüğü görüldü. Mahalle sakinleri ve çevreciler, gözyaşları içerisinde ormandaki yapılaşmanın tehlikelerine dikkat çekti. Mahalle sakinleri, projeyle birlikte Aydos Ormanları’nda barınan, beslenen çok sayıda hayvanın yuvasız kalacağını söyledi.
Samandıra Mahallesi sakinleri ormanda 10 gündür yoğun bir çalışma olduğunu belirtip ağaçların kesildiğini söyledi.
"BİR AVUÇ ORMAN VAR"
Mahalle sakini Mashar Mazlum, “Şu anda ağaçlar kesiliyor. Yaklaşık 10 gündür burada çalışma devam ediyor. Biz de bu duruma itiraz ediyoruz. Aydos Ormanı’nda endemik bitkiler var. İstanbul çiğdemi burada yetişiyor. Millet bahçesi için başka yer yok mu?” dedi. Gönül Gümüşoğlu Özer ise “Bizlere bırakılmış bir avuç orman var. Bu mirasa sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.
"KARŞI ÇIKMALIYIZ"
Millet bahçesi projesinin iptal edilmesini isteyen mahalle sakinleri, “Aydos Ormanı koruma altına alınmalıdır. Piknik alanlarının yarattığı çöp kaynaklı kirliliğinin önüne geçilerek orman ekosisteminin daha fazla zarar görmesi engellenmelidir. Rant için geleceğimizin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Herkesi doğa düşmanı bu projeye karşı ses çıkarmaya çağırıyoruz” dedi.
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