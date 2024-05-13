Aydos yaylasında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde bulunan Aydos yaylasında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 08:48
Aydos yaylasında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
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Alınan bilgiye göre, sağanak yağış ve derelerde yükselen su seviyesi yüzünden Aydos yaylasına giden 6 kişi mahsur kaldı. Vatandaşlar telefonla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdiler.

Bunun üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollü çalışması sonucu mahsur kalan 6 kişi bulundukları yerden alınarak ilçe merkezine getirildi.

Vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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