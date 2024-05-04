Erzincan’da tarım işçilerini taşıyan minibüs su kanalına devrildi: 6 yaralı
Erzincan’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, Erzincan-Çağlayan kara yolu üzeri Değirmenli köyü mevkisinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman’dan Erzincan’a tarım işçilerini taşıyan C.A. idaresindeki 38 BZ 042 plakalı Ford Transit marka minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak su kanalına devrildi.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak?
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
- Erdoğan'dan 'Özgür Özel' açıklaması
- AKP'li Türkeş'ten 'Kavala' çıkışı
- Sınavdan 98 puan alan şehit çocuğunu elediler
- Özel tarihi görüşme sonrası ilk kez konuştu
- 'Tek sorumlu benmişim gibi...'
- ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Huzurevinde bıçaklı saldırı!
- 'Beklenen olmadı, AK Parti geç kalıyor'