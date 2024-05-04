'Asılsız bomba ihbarı' AJet'in Ankara- Erzincan uçağını havadan geri döndürdü: Yolcular tahliye edildi

Ankara-Erzincan seferini yapmakta olan AJet firmasına ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, kalkışından yaklaşık 40 dakika sonra Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yolcular ile kabin ekibi ve pilotların tahliye edilip arama yapılan uçakta, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

DHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 07:14
'Asılsız bomba ihbarı' AJet'in Ankara- Erzincan uçağını havadan geri döndürdü: Yolcular tahliye edildi
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AJet firmasına ait TC-JZO tescilli Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere saat 23.55'te 100'ün üzerinde yolcusuyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Uçak, bomba ihbarı üzerine, Yozgat semalarından geri dönerek, saat 00.35 sıralarında, kalkış yaptığı Ankara Esenboğa Havalimanı'na tekrar teker koydu.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçak, pilotlar tarafından aprona çekilirken, yolcular ve kabin ekibi tahliye edildi. Uçağa giren polis ve bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yaptı. Ekiplerin uçakta yaptığı aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba ihbarının asılsız olduğu öğrenildi. 

Öte yandan, yolcuların bir kısmı Erzurum Havalimanı'na gitmek için bilet değişikliği yaparken, bir kısmı ise gün içerisinde Erzincan'a gitmek üzere, dinlenmeleri için otellere yönlendirildi.

Asılsız bomba ihbarıyla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 


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