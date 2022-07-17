Ayfonkarahisar-Antalya kara yolunda bayram dönüş trafiği

17 Temmuz 2022 Pazar, 11:11

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Afyonkarahisar- Antalya kara yolunda, tekrar yoğunluk başladı.

Dün öğle ve akşam saatlerinde oluşan araç yoğunluğu, bu sabah da artarak sürdü.

Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kazalar nedeniyle zaman zaman trafik akışı durdu. Kavşaklarda önlem alan polisler de sürücüleri sık sık uyardı.