Ayhan Bilgen’e ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ davası
Yeni siyasi oluşum çalışmalarına başlayan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen hakkında 2016’da yaptığı iki konuşma ve katıldığı bir toplantı nedeniyle “cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle dava açıldı.
Eski HDP milletvekili, parti sözcüsü ve Kars Belediye Başkanı Bilgen hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Bilgen’in 6 Kasım ile 24 Aralık 2016 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen iki ayrı etkinlikte yaptığı iki konuşma ve 21 Ekim 2016’da katıldığı bir toplantının sonuç metni, “cumhurbaşkanına hakaret” suçu için delil olarak gösterildi.
‘ELEŞTİRİ HAKKI’
Bilgen ifadesinde, “Bu ifadelerden cumhurbaşkanına hakaret çıkarılması söz konusu değil. Düşünce açıklaması ve eleştiri hakkı kapsamında ele alınması gerekir” dedi.
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