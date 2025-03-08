Ayhan Bora Kaplan davasında sanık polisin savunması: 'Bütün devlet memurları kupon peşindedir!'

Yayınlanma: 08.03.2025 - 11:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 11:03

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan’ın da aralarında bulunduğu 5 kişinin rüşvet suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Arslan, Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay, Ercan Karagöz ve Serdar Coşkun katıldı.

Başka bir davadan tutuklu Bora Kaplan ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı bu celsede tanık dinleneceğini belirtti.

BABASINDAN OĞLUNA 800 BİN TL

Davada tanık sıfatıyla dinlenen sanık Özay’ın babası C.Ö., "Oğlum borsa oynuyordu. 800 bin lira kendisine verdim. Para hala borsada duruyor" beyanında bulundu.

Sanık Özay’ın eşi tanık A.Ö. ise, "950 bin liraya bir araba aldık. Eşimin tayini Zonguldak’a çıktı. Önceki aracımızı sattık, eşime 100 bin lira kredi çektik, iki tane araba aldık. Fatih Arslan isimli şahsı tanıyorum. Kendisi çocuklarımıza burs olsun diye bana para gönderdi, ben de çocuklarımın hesabına gönderdim. Diyeceklerim bu kadar" dedi.

"İFTİRAYA MARUZ KALDIM"

Davada tanık sıfatıyla dinlenen N.K. ise, "Bora Kaplan’ın bana saat aldığına dair iddia var. Bora Kaplan’ı tanımıyor. Böyle bir saat de almadım. İddia edilen tarihte emniyet terör şubede, itirafçı bir FETÖ mahrem imamının avukatı olarak bulunuyordum" şeklinde konuştu.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı sanıklara söz verdi. Dinlenen sanık Arslan, "Neden yargılandığımı anlamadım. MASAK’a senaryo verilirse bu senaryoya çalışır. MASAK’a bir senaryo vermişler, onlar da çıkarımda bulunmuş. Biz bunun senaryo olduğunu tespit ettik. MASAK raporunda somut iddia yok. Benim izah edemeyeceğim bir kuruş para yok. İftiraya maruz kaldım" ifadelerini kullandı.

"HERKESE TUZAK KURULMUŞ"

Sanık Coşkun ise MASAK raporunun bir kumpas olduğunu iddia ederek, "Bütün bir araştırmanın nedeni Kaplan’dan aldığımız parayı alıp, aklıyormuşuz gibi göstermek. Bir MASAK uzmanı nasıl böyle bir rapor hazırlayabilir? Bütün devlet memurları kupon peşindedir. Kazancını ya da birikimini değerlendirmek ister. Bizim işlemlerimizin de nedeni budur" diye konuştu.

Sanık Özay ise, "MASAK raporunda suç tarihinden yıllar öncesine gidilmiş. Hakkımızdaki MASAK raporu ve bütün araştırmaların temeli, Bora Kaplan ile ilişkimiz varmış gibi göstermek. Burada mahkeme başkanına, üyelerine, herkese tuzak kurulmuş" dedi.

Tanık, sanık ve avukat beyanlarının ardından Bora Kaplan’ın avukatı bir sonraki celse müvekkilinin haır bulunması talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme talebi reddederek Kaplan’ın sonraki celse SEGBİS ile duruşmaya katılmasına karar verdi. Tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 1 Temmuz’a erteledi.