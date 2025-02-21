Yargıtay rüşvetçi üyesine kalkan oldu

Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:20

Güncelleme: 21.02.2025 - 11:24

Son dönemde “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs”ten siyasi ve gazetecilere dava üstüne dava yağıyor. Gözaltı ve jet iddianameler hazırlanıyor.

En son; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında aynı gerekçeyle soruşturma başlatıldı. Ancak aynı suçtan hakkında işlem yapılması istenen Yargıtay üyesinin 2 ay sonra dosyası kapatıldı.

ABK SORUŞTURMASININ SOYLU’YA OPERASYON OLDUĞUNU SAVUNMUŞTU

Söz konusu Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman... Kocaman, suç örgütü yöneticiliğinden 68 yıl hapis cezasına çarptırılan Ayhan Bora Kaplan’dan (ABK) rüşvet aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Kocaman, ABK suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürerken, 13 Eylül 2023’te Halk TV’ye verdiği demeçte; “Bu soruşturma doğrudan Süleyman Soylu’ya (eski İçişleri Bakanı) yönelik bir operasyondur” ifadelerini kullanmıştı.

2 AVUKAT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Av. İsmail Sami Çakmak ve Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu, 29 Eylül 2023’te Yargıtay Birinci Başkanlığı’na başvurdu. İkili; Kocaman hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlarını işleme ve anayasanın 138. maddesindeki “Hiçbir organ, makam ve merci yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz” hükmüne aykırı davrandığı gerekçesiyle cezalandırılması talep etmişti.

KARARI 14 AY SONRA BİLDİRDİLER

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 30 Kasım 2023’te aldığı kararla avukatlar Çakmak ve Eminağaoğulu’nun talebini “soruşturma açılması gerektirir nitelikte görülmediğinden, dosyanın işlemden kaldırılması” kararı verdi. Yargıtay Birinci Başkanlığı’nın bu kararı ise şikâyetçilere 11 Ocak 2025’te bildirdi. Avukatlar bugün (21 Şubat) Yargıtay’a başvurup kararın gerekçesini talep edecek.

RÜŞVETİN ÖDEMELERİ MASAK'TA ÇIKMIŞTI

ABK hakkında yürütülen “kara para aklama” dosyasındaki MASAK raporlarında Yargıtay üyesi Kocaman’ın rüşvet aldığına dair tespitler yer almıştı. Raporlara göre; Kocaman’a ABK’nin kara parasını akladığı iddiasıyla yargılanan sanık Kürşad Tan Hakbilir tarafından Aralık 2020-2022 tarihleri arasında “kira bedeli” adı altında 6 kez 7’şer bin lira, bir kez de 10 bin lira şeklinde 7 ayrı ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı.