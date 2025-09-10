Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayhan Bora Kaplan ile gündeme gelmişti: Necati Arabacı gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan ile gündeme gelmişti: Necati Arabacı gözaltına alındı

10.09.2025 23:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ayhan Bora Kaplan ile gündeme gelmişti: Necati Arabacı gözaltına alındı

Suç örgütü elebaşısı Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun düğününde taktığı takılar nedeni ile gündeme gelen 'Cehennem Necati' lakaplı Necati Coşkun Arabacı gözaltına alındı. Arabacı, ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

Suç örgütü Hells Angels motosiklet çetesinin üst düzey yöneticilerinden Necati Coşkun Arabacı, salı günü saat 17.30 sıralarında ailesi, arkadaşları ve korumalarıyla birlikte Slovakya Nitra'da yerel bir restorana giriş yaptı.

Sabah gazetesinin haberine göre, yemeklerin yendiği sırada 10 kişilik ağır silahlı özel bir polis birliği, restorana girerek Arabacı'yı gözaltına aldı.

Nitra Göçmenlik Hizmetleri ofisine götürülen ve burada bir süre demir parmaklıklar arasında tutulan Arabacı, 10 saat boyunca polise ifade verdi.

SINIR DIŞI EDİLMEK ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ağustos ayında Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda gözaltına alındığı belirtilen Arabacı, ifadesinin ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakıldı.

AYHAN BORA KAPLAN İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Almanya doğumlu Necati Coşkun Arabacı, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun 2023 yılında düzenlenen sünnet düğününde taktığı takılarla gündeme gelmişti.

“Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “kasten yaralama” gibi çok sayıda suçtan toplam 68 yıl hapis cezasına çarptırılan Kaplan'ın oğluna Arabacı, çok sayıda altının bulunduğu bir kordon takmıştı.

Arabacı; insan kaçakçılığı, uyuşturucu satışı, fuhşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, sahte evrak düzenleme gibi çeşitli suçlara konu haberlerle anılıyor.

İlgili Konular: #suç örgütü #Ayhan Bora Kaplan #NECAti arabacı