Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün iki numaralı ismi olarak bilinen Serdar Sertçelik Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve 25 Mayıs 2024'te Macaristan'da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan organize suç örgütünün iki numaralı ismi olmakla suçlanan ve bugün Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Bakan Yerlikaya, Sertçelik'in, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar polisi tarafından Macaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini bugün duyurmuştu.