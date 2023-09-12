Yayınlanma: 12.09.2023 - 10:38

Güncelleme: 12.09.2023 - 10:38

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan’ın hayatı merak edildi. Ayhan Bora kaplan hakkında araştırmalar başladı. Peki, Ayhan Bora Kaplan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayhan Bora Kaplan tutuklandı mı? İşte ayrıntılar...

AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan 1971 yılında Erzurum’da doğdu. Çocukluğu Ankara’da geçti.

Ankara’da yer altı dünyasında "Kaplan" grubu olarak bilinen ve TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın iddiasına göre, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen Ayhan Bora Kaplan'ın ekibine yönelik operasyon devam ediyor. Esenboğa Havalimanı'nda yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alınan Kaplan'ın ekibine yapılan operasyonlarda 20 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 25'e yükseldi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait mermi ele geçirildi. Şüphelilerden birisinde çok sayıda çocuk pornografisi görüntüleri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYHAN BORA KAPLAN TUTUKLANDI MI?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu öne sürülen Ayhan Bora Kaplan, Ankara Sulh Ceza Hakimliğince tutukladı.