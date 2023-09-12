Son dakika haberi... Ayhan Bora Kaplan tutuklandı
Son dakika haberi... Ankara'da yer altı dünyasında "Kaplanlar" grubu olunarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, tutuklandı.
Ankara’da yeraltı dünyasında Kaplan grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
T24'ün haberine göre, yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan tutuklandı.
Kaplan ile birlikte koruması olan U.P isimli emekli asker ile avukat G.Ü, A.K ve O.S isimli 4 kişi daha yakalanmıştı.
Kaplan'ın yanı sıra, operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi daha tutuklanırken, 15 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Kaplan’ın Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alınmıştı. N.A.Ç de adli kontrol ile serbest bırakılanlar arasında yer aldı.
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