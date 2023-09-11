Ayhan Bora Kaplan soruşturması Emniyet'e uzandı: 2. sınıf Emniyet Müdürü gözaltında
Ankara’da yeraltı dünyasında Kaplan grubu olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ayhan Bora Kaplan’ın Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınmasının ardından genişletilen soruşturmada 2. sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç’nin de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Ankara’da Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğini yaptığı öne sürülen çeteye ilişkin soruşturma Emniyet’e uzandı. T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Kaplan ile birlikte 4 kişinin 7 Eylül akşamı gözaltına alınmasının ardından genişletilen operasyona kritik bir isim daha eklendi. Son kararname ile Polis Akademisine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç, Kaplan örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
N.A.Ç’nin yanı sıra bir dönem Çankaya Emniyet Müdürlüğünde Başkomiserlik yapan ve sonrasında meslekten ayrılarak avukatlık yapmaya devam eden U.K isimli eski polis de gözaltına alınanlardan biri oldu. Her iki ismin de Kaplan örgütü üyeleri hakkında yapılan başvuruları, şikayetçileri vazgeçirerek önledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.
AVUKATLARIN OFİSİNDE ARAMA
Öte yandan soruşturma kapsamında Kaplan’ın iki avukatının ofisinde de arama yapıldığı, avukatlardan birinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının ise 29 olduğu belirtiliyor.
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