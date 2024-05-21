'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser daha gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün firari gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada komiser G.K. gözaltına alındı. N.Ö.K ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 22:28
'Ayhan Bora Kaplan' soruşturmasında yeni gelişme! 1 komiser daha gözaltına alındı
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in ifadeleri sonrası yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Olayla ilgili Komiser G.K. gözaltına alınırken, N.Ö.K ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen mevcut deliller ışığında dosyada yer alan diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği değerlendirilen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K. 21.05.2024 tarihi itibariyle gözaltına alınmıştır.

Soruşturmamız kapsamında şüpheli olarak yer alan şahıslardan ele geçen dijital materyaller üzerindeki incelemelere Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde devam edilmektedir.

Son olarak soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan ve mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilmesi talimatı verilen dosya şüphelisi N.Ö.K., alınan ifadesinin ardından mevcut delil durumuna istinaden yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir."


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