Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Aykırı'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 21:33
Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşanan olayların ardından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Aykırı'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinde provokasyon yaptığı gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen Batuhan Çolak akşam saatlerinde gözaltına alındı.


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