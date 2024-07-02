Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı
Aykırı'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşanan olayların ardından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Aykırı'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinde provokasyon yaptığı gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen Batuhan Çolak akşam saatlerinde gözaltına alındı.
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