Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 21:33

Güncelleme: 02.07.2024 - 21:33

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de yaşanan olayların ardından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Aykırı'nın İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinde provokasyon yaptığı gerekçesi ile hakkında gözaltı kararı verilen Batuhan Çolak akşam saatlerinde gözaltına alındı.