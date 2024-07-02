Kayseri olayının ardından... Protestolar pek çok ile yayıldı: Suriyelilere ait işyerleri ve araçlar tahrip edildi

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:48

Güncelleme: 02.07.2024 - 11:24

Kayseri’nin Danişmentgazi Mahallesi'nde, pazar günü Suriyeli bir çocuğun Suriyeli bir erkek tarafından istismar edilmesi üzerine başlayan olaylarda, mahalledeki pek çok işyeri ve araç tahrip edilmiş, bazı evlere saldırılar düzenlenmişti.

Suriyeli sığınmacılara yönelik pazar akşamı Kayseri’de başlayan saldırılar, bir gün sonra pek çok kente yayıldı.

Olayın gerçekleştiği mahallede “Ülkemde mülteci istemiyorum” sloganlarıyla yürüyüş düzenlenirken, kalabalık polisin müdahalesine rağmen dağılmadı ve gösteriyi sürdürdü.

Gaziantep’te Türkiye bayrakları taşıyarak sloganlar atan ve tekbir getiren kalabalık bir grup Suriyelilere ait araçlara zarar verdi.

Gaziantep’te yolda yürüyen Suriyeli bir gencin de etrafını saran kişiler tarafından bıçaklandığı iddia edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sükunet çağrısı yaptı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Konya’da da sokağa çıkan bir grubun Suriyeli bir bakkalı darbettiği iddia edildi.

Bursa’da da Suriyelilerin yoğun yaşadığı Çarşamba Mahallesi’nde toplanan gruba polis müdahale etti.

Hatay Reyhanlı’da toplanan bir grup da Suriyelilerin işyerlerine yöneldi. Bir araya gelen kalabalık grup “Ülkede mülteci istemiyoruz” sloganları atarken Türk bayraklı konvoylar düzenlendi. Kırıkhan'da ise bir manavın ateşe verildiği, ürünlerin etrafa dağıtıldığı iddia edildi.

Konya'da ise sığınmacılara ait işyerlerine yönelik saldırılar yaşandığı bildirildi. Bir görüntüde ise Sakarya Mahallesi'nde market işleten bir Suriyelinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiği kameralara yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de ise bir grubun, Suriyelilere ait işyerlerine saldırdığına yönelik videolar sosyal medyada paylaşıldı. ‘Sultanbeyli Takip’ adlı hesabın paylaşımında kalabalık bir grubun küfür ve sloganlar eşliğinde bir dükkanı hedef aldığı görüldü.