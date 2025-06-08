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Aykut Erdoğdu'dan Ferdi Zeyrek'e mektup: 'Hadi ayağa kalk kardeşim'

Aykut Erdoğdu'dan Ferdi Zeyrek'e mektup: 'Hadi ayağa kalk kardeşim'

8.06.2025 11:52:00
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Haber Merkezi
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Aykut Erdoğdu'dan Ferdi Zeyrek'e mektup: 'Hadi ayağa kalk kardeşim'

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Aykut Erdoğdu, evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e yönelik bir mektup kalem aldı. Zeyrek için dua isteyen Erdoğdu, "Hadi kardeşim kalk ayağa" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen 5'inci dalga operasyonda gözaltına alınan ve 3 Haziran'da tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, yoğun bakımda tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e yönelik bir mektup kaleme aldı.

"TÜM SEVENLERİMİZDEN FERDİ İÇİN DUA ARZ EDİYORUM"

Aydoğdu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde Zeyrek'e yönelik yazdığı mektupta, şu ifadeleri kullandı:

"Bana her 'Abi' dediğinde sanki 'öz kardeşim' samimiyeti ve güveni verdin. Allah senden razı olsun. Can kardeşim 'Aykut Abin' Silivri zindanında hücresinde her gün senin için dua edecek. Senin kefaretin olarak bu zindanda masum olarak yattığım her günü feda ediyorum.

Can kardeşim, Büyük Başkanım, gönülden gönüle bir yol vardır. Hepimizi duyduğunu, hissettiğini biliyorum. Tüm sevenlerimizden Ferdi için dua arz ediyorum. Hadi kardeşim kalk ayağa."

NE OLMUŞTU?

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de her birkaç saatte bir daha iyi haber aldıklarını, umutla beklediklerini söylemişti.

Hastaneden yapılan son açıklamada ise doktorlar; ciddi organ hasarına dikkat çekti. 

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