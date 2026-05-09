Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğuna itiraz: 'Devletten alacaklı durumda'

9.05.2026 21:54:00
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutukluluk halinin devamına karar verilen Aykut Erdoğdu için avukatı Hüseyin Ersöz tarafından mahkemeye itiraz dilekçesi sunuldu.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğdu’nun 338 gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtti.

Mahkemenin tutukluluğun devamı kararında somut bir gerekçe sunmadığını ifade eden Ersöz, bu durumun hukuki ve fiili dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ AYRINTISI

İtiraz dilekçesinde, Erdoğdu’nun durumunu diğer sanıklardan ayıran teknik hesaplamalara da yer verildi. Mevcut infaz düzenlemeleri dikkate alındığında, Erdoğdu’nun aslında "devletten alacaklı" bir konumda olduğu savunuldu.

"HÜRRİYETİ TAHDİT BOYUTUNA ULAŞTI"

Tutukluluk kararlarının artık ölçülü ve orantılı bir tedbir olmaktan çıktığını belirten Ersöz, sürecin "hürriyeti tahdit" (özgürlüğü kısıtlama) boyutuna ulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Savunma tarafı, mahkemeye sundukları bu değerlendirmelerin duruşmalarda da heyetle paylaşıldığını hatırlatarak tutukluluk haline son verilmesi çağrısında bulundu.

Tutuklu Aykut Erdoğdu isyan etmişti: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'işkence' yanıtı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Davası'nda tutuklu bulunan Aykut Erdoğdu'nun "Aşağıda işkence başladı, ekmeğin arasında incecik kaşar peyniri koyuyorlardı onu da artık vermiyorlar. Aşağıda yemek yok, aşağıda etrafımız pislik içinde" söylemlerine yanıt verdi.
8 aydır hapiste… CHP’li Erdoğdu: ‘Yatarı olmayan saçma bir iddia yüzünden…’ Silivri’de tutuklu bulunan CHP’li Aykut Erdoğdu, “İddianamede yazan yalan beyanlar doğru kabul edilse dahi asla suç kabul edilmeyecek, hukuk çöpe atılıp suç kabul edilse dahi bir gün yatarı olmayan saçma bir iddia yüzünden 8 aydır hapiste, hücrede, tecritte tutuluyorum” açıklamasında bulundu.
Son dakika... Aykut Erdoğdu'nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlatıldı Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Aykut Erdoğdu'nun eşi ve avukatı Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme başlattı.