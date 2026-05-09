Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğuna itiraz: 'Devletten alacaklı durumda'

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Erdoğdu’nun 338 gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldığını belirtti.

Mahkemenin tutukluluğun devamı kararında somut bir gerekçe sunmadığını ifade eden Ersöz, bu durumun hukuki ve fiili dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı.

İNFAZ DÜZENLEMESİ AYRINTISI

İtiraz dilekçesinde, Erdoğdu’nun durumunu diğer sanıklardan ayıran teknik hesaplamalara da yer verildi. Mevcut infaz düzenlemeleri dikkate alındığında, Erdoğdu’nun aslında "devletten alacaklı" bir konumda olduğu savunuldu.

"HÜRRİYETİ TAHDİT BOYUTUNA ULAŞTI"

Tutukluluk kararlarının artık ölçülü ve orantılı bir tedbir olmaktan çıktığını belirten Ersöz, sürecin "hürriyeti tahdit" (özgürlüğü kısıtlama) boyutuna ulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Savunma tarafı, mahkemeye sundukları bu değerlendirmelerin duruşmalarda da heyetle paylaşıldığını hatırlatarak tutukluluk haline son verilmesi çağrısında bulundu.