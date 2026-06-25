Aylarca işçilerin alacaklarını ödemeyen şirketin kaç ruhsatı olduğu açıklanmadı: Madenci perişan, ruhsat ‘sır’

Doruk Madencilik işçileri ücretleri ve tazminatlarını alamadıkları için Ankara’ya yürümüşler, günlerce eylem yapmışlardı. İşçilerin ücret ve alacakları zamanında ödenmemesine karşın şirketin şimdiye kadar aldığı ruhsatlar tartışma konusu olmuştu. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önegesinde, Doruk Madencilik ve bağlı olduğu şirketler grubunun Türkiye genelinde toplam kaç adet maden ruhsatı bulunduğu, bu ruhsatların illere göre dağılımı, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirket hakkında bugüne kadar iptal süreci başlatılmış ruhsat olup olmadığı, işçi haklannı ihlal eden şirketlerin ruhsatlarının doğrudan iptal edilmesini sağlayacak düzenleme yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi istedi.

‘BİLGİLER PAYLAŞILAMIYOR’

Bakan Bayraktar önergeye verdiği yanıtta, Maden Yönetmeliği’nin “Sicilin incelenmesi” başlıklı maddesinde “İlgisini inanılır kılan herkes, sicil kayıtlarının maden sicil memurlarından biri huzurunda gösterilmesini isteyebilir” şeklinde düzenleme yer aldığını belirterek, “Bu çerçevede işletmelerin isimleri ve ruhsat bilgileri doğrudan açık bilgi şeklinde paylaşılamamaktadır” dedi.

Daha önce bakanlık aleyhine açılan dava üzerine Ankara 16. İdare Mahkemesi tarafından verilen karara dikkat çekti. Kararda, “Şirketlerin pazar payları, müşteri potansiyeli ve ağlarına, izne tâbi veya tâbi olmayan sözleşme bağlantılarına ilişkin bilgilerin ticari sır kapsamında kaldığı, ticari sır olarak nitelendirilebilecek belgelerin ise 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmeyeceği açıktır” denildiğine işaret etti.

Kararda, şirket isimleri, kapasite bilgileri vb. konuların “ticari sır” kapsamında olduğu ve kamuya açıklanmaması gerektiğinin ifade edildiğine işaret edilen yanıtta, açılan davanın reddine karar verildiği anımsatıldı. Bu karar üzerine yapılan istinaf başvurusunun da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin kararıyla reddedilerek kararın kesinleştiği belirtildi.