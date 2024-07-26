Aylardır dişini çektiremedi, en sonunda çatıya çıktı

Sivas’ta bir yurttaş dişi tedavi edilmediği gerekçesiyle intihar girişiminde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 11:37
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Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre defaatle hastaneye dişini çektirmeye gelen ve bir türlü dişini çektiremeyen 41 yaşındaki Mustafa Öz, yine hastaneye gelip dişini çektiremeyince elinde bulunan kesici aletle, hastane bahçesinde bulunan kamelyanın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kendisini ifade edebilmek için yetkilileri çağıran Öz, emniyet ekiplerinin iki saatlik uğraşları sonucu kendisine zarar vermeden çıktığı yerden indirildi.

"SESİMİ DUYURMAK İÇİN ÇIKTIM"

Tedavi edilmediğini iddia ederek kamelya üzerine çıkan Mustafa Öz, “Kurban bayramından itibaren bu hastaneye dişimi çektirmek için geliyorum. Fakat dişim doktorlar tarafından bir türlü çekilmedi. Bunu il sağlık müdürlüğüne de bildirdiğim halde ‘doktorların inisiyatifine kalmış. İster çeker ister çekmez’ diyerek beni geçiştirdiler. Olay bundan ibaret. Bende sinirlendim. Sesimi duyurmak için çıktım” şeklinde konuştu.


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