Diş taşı nedir, neden oluşur? Diş taşlarının oluşumu ve önlenmesi hakkında bilgiler...

Yayınlanma: 15.07.2024 - 14:15

Güncelleme: 15.07.2024 - 14:15

Diş taşı, ağız içinde oluşan ve genellikle dişlerin üzerinde veya diş eti ile diş arasındaki bölgede biriken sert mineral tabakalarıdır. Diş taşları, dişlerin doğal yüzeylerini kaplayarak estetik bir sorun oluşturabilirken, ilerleyen durumlarda diş eti hastalıklarına ve diş kaybına yol açabilecek ciddi sağlık problemlerine neden olabilirler. Peki, diş taşı nedir ve neden oluşur? İşte diş taşlarının oluşumu ve önlenmesi hakkında bilgiler...

DİŞ TAŞI NEDİR?

Diş taşı, dişlerin üzerinde mineralize olmuş birikintilerdir ve diş eti ile diş arasındaki boşluklarda oluşabilirler. Bu taşlar, dişlerin düzenli fırçalanması ve diş ipi kullanımı ile temizlenemeyen plak adı verilen bakteri tabakasının zamanla mineralize olmasıyla oluşur.

DİŞ TAŞI NEDEN OLUŞUR?

Plak birikimi:

Dişlerde biriken plak, zamanla mineral çözümleri içeren tükürük ile birleşerek taşlaşabilir.

Yetersiz ağız hijyeni:

Dişlerin düzenli fırçalanmaması ve diş ipi kullanılmaması, plak oluşumunu ve dolayısıyla diş taşı oluşumunu artırabilir.

Beslenme alışkanlıkları:

Şekerli ve nişastalı gıdaların fazla tüketimi, bakteri üremesini artırabilir ve plak oluşumunu teşvik edebilir.

DİŞ TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sarımsı veya kahverengi leke:

Dişlerin üzerinde sarımsı veya kahverengi renkte birikintilerin olması.

Kötü nefes:

Ağız kokusu, diş taşlarının ve plak birikiminin bir sonucu olabilir.

Diş eti problemleri:

Diş eti çekilmesi, kızarıklık veya hassasiyet gibi belirtiler görülebilir.

DİŞ TAŞININ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Sigara içmek:

Sigara içmek, diş taşı oluşumunu artırabilir ve diş eti hastalıklarına yol açabilir.

Yaş:

Yaş ilerledikçe, dişlerdeki plak birikimi ve taşlaşma riski artabilir.

Genetik yatkınlık:

Ailesinde diş taşı sorunu olan kişilerde bu sorunun görülme olasılığı daha yüksek olabilir.

DİŞ TAŞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Profesyonel temizlik:

Diş hekimi veya diş hijyenisti, diş taşlarını özel aletlerle temizleyerek diş yüzeyini düzgün hale getirebilir.

Diş fırçalama ve diş ipi kullanımı:

Düzenli olarak diş fırçalamak ve diş ipi kullanmak, plak birikimini azaltabilir ve yeni taş oluşumunu önleyebilir.

Ağız bakım ürünleri:

Florür içeren diş macunları ve ağız gargaraları, diş sağlığını korumak ve plak oluşumunu azaltmak için etkili olabilir.

Düzenli diş kontrolleri:

Yılda en az iki kez diş hekimine düzenli kontroller için gitmek, diş taşı ve diğer ağız sağlığı sorunlarının erken teşhis edilmesine yardımcı olabilir.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları:

Şeker ve nişasta içeriği yüksek gıdalardan kaçınmak, diş taşı oluşumunu azaltabilir.

Ağız hijyenine dikkat etmek:

Düzenli olarak diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve dil temizliği yapmak, diş ve diş eti sağlığını korumak için önemlidir.