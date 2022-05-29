Aylardır kredi bekleyen yurttaşlar iktidara seslendi: 'Depremzedeleri duyun'

29 Mayıs 2022 Pazar, 02:00

İzmir’de, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler, 18 aydır kredi bekliyor. İki yıl ertelemeli 20 yıl ve düşük faizli kredi talep eden depremzedeler, günlerce eylem yaptı, imza kampanyaları başlattı, Bakanlar ve milletvekilleri ile görüştü ama bir türlü 20 yıl geri ödemeli 600 bin TL’lik kredi için söz alamadı.

Devlet kapıları yüzlerine kapanırken AKP’li Bakanlar ve vekiller her defasında mağdurların sesini duymamak için kulaklarını tıkadı. Yaşananlara karşın artık dayanacak güçleri kalmadığını belirten İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Herkes söz veriyor ama sonuç alamıyoruz. Devlet, 10 yıl geri ödemeli 400 bin TL kredi kullandırıyor. Paranın geri ödemesi 8 bin 400 TL, bu parayı kim nasıl öder. Biz, 20 yıl geri ödemeli 600 bin TL deprem destek kredisi verilmesini istiyoruz. Başka türlü bizim ödeme imkânımız ve ev yapmamız mümkün değil” dedi.

BEDAVA EV

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriyelilere ev yaptığını da açıklayan Özkan, “Cumhurbaşkanı, 1 milyon Suriyeliye konut yapacağını söylüyor. Ama bize geri ödemeli kredi fırsatı verilmiyor. Kendi vatanımızda kredi alamayıp ev yapamıyoruz. Ama Suriyelilere bedava ev yapılıp veriliyor. Birçok depremzede devlete kırgın. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız, biz evleri depremde yıkılan depremzedeyiz” diyerek “Hibe değil, geri ödemeli kredi istiyoruz” dedi.



