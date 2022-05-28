Naci Görür'den Bingöl depremi sonrası korkutan uyarı: 'En az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 12:42

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde AFAD verilerine göre dün saat 15.49'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 4,35 kilometre olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

Depremin ardından Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görür paylaşımında, "Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki 'Yedisu Fay Zonu'nda. Bu zonda en az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz" dedi.

Twitter'dan uyarıda bulunan Görür, "Yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı" diyerek şunları kaydetti:

"Yeşilgöl-Yedisu/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem Erzincan-Karlıova arasındaki 'Yedisu Fay Zonu'nda. Bu zonda en az 7 büyüklükte bir deprem bekliyoruz. Bu zon içindeki ve yakınlarındaki yerleşim merkezlerinde deprem risk yönetimi ve zarar azaltıcı çalışmalar yapılmalı. Sevgiyle."