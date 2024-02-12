Aylık maaşlar 50 bin lirayı aştı: O meslek karaborsaya düştü!

Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:41

Güncelleme: 12.02.2024 - 14:15

6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi, bölgede hızla başlayan konut inşaatları nedeniyle personel bulma sorununu artırdı. İzmir’in Torbalı ilçesinde inşaat sektöründe çalışan kalifiye işçilerin günlük yevmiyeleri ise 2 bin TL'ye ulaştığını aktaran Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, yüksek talep karşısında özellikle; sıva, demir, kalıp, boya ve inşaat ustaları gibi uzmanlık gerektiren alanlarda usta ve yardımcı eleman eksikliği yaşandığını aktardı. Yeni jenerasyonun inşaat sektörüne ilgi göstermemesi sorunu daha da derinleştirdiğini aktaran Olgun, gelecekte nitelikli işgücü arzında ciddi zorunlar olabileceğine dikkat çekti.

“İNŞAAT İŞÇİSİ MAAŞI, BEYAZ YAKALIYI GEÇTİ”

İnşaat sektöründe maliyet artışlarının yanı sıra iş gücü alanında da zorluklar yaşandığını vurgulayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, “İzmir’in en çok konut üreten ilçelerinden Torbalı’da da inşaat sektöründe çalışacak eleman problemi baş göstermeye başladı. Kalıp, sıva, demir gibi beceri gerektiren mesleklerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Hali hazırda bulunan işçilerin çoğu da deprem bölgesindeki inşaatlara kaydı. Yerlerine yeni bir işgücü gelmedi, açık pozisyonlar ise büyüdü. Gençlerimize inşaat denildiğinde, korku dolu gözlerle bakıyorlar. 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor” diye konuştu. Açıklamalarına devam eden Olgun, “TÜİK verilerine göre inşaat sektörü malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 113,47 artış gösterdi. Malzeme giderleri gibi işçi maaşları da yükselmeye devam ediyor. İşçilerin aylık maaşları ortalama 50 bin lirayı aşıyor. Günlük olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen ücretler, mesailerle birlikte aylık 60-70 bin lirayı buluyor. Sıvacılar, demirciler, kalıpçıların maaşları, beyaz yakalı çalışanların maaşlarından daha yüksek seviyede” diye konuştu.

“İŞÇİ EKSİKLİĞİ SEKTÖRÜ KÜÇÜLTTÜ”

Kalifiye eleman eksikliğinin projelerin zamanında tamamlanmasını ve kalite standartlarını karşılamayı zorlaştırdığını vurgulayan Olgun, “Torbalı’da konut satışlarında 2020 yılından beri bir düşüş yaşanıyor. 2020 yılında 6 bin 890, 2023 yılında ise 5 bin 390 konut satışı gerçekleşti. Yüzde 21,77 oranında bir azalma var. Müteahhitler inşaatlarda çalışacak eleman bulamıyor. 20 kişinin yaptığı işi 10 kişi yapmaya çalışıyor. İnşaatlar zamanında yetişemiyor. Bu durum hem müteahhitlerimize hem de vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar doğuruyor” dedi.

Torbalı Belediyesi’nin 2023 yılı içinde sadece bin 122 yapı ruhsatına onay verdiğini kaydeden Olgun “Genel olarak inşaat yapımındaki azalmalar nedeniyle bu rakam dikkate değer bir düşüşe işaret ediyor. İşçi eksikliği, ekonomik büyüme potansiyeli açısından sektörde önemli bir engel oluşturmakta” cümleleriyle sözlerini noktaladı.