Aylin Nazlıaka: AKP üç 'Y'yi yok edeceğim' dedi, dördüncü 'Y'yi ekledi

16 Mart 2022 Çarşamba, 22:01

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Kırıkkale'de CHP'ye katılan kadınlara parti rozetlerini taktı. Programa CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, CHP Merkez İlçe Başkanı Yücel Kızık ve çok sayıda partili katıldı.

"KADINLAR OLARAK AYRIMCILIĞA UĞRUYORUZ"

Programda konuşma yapan Aylin Nazlıaka, "Bir kişiyim, ben gitmesem kim fark edecek, ben gitmezsem zaten etkinlik yapılabilecek demeyin. Bir kişinin varlığı bile çok önemli. Onun için lütfen her zaman bir ve beraber olalım" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde ayrımcılığa uğruyorsak, ki uğruyoruz, o taktirde bu mücadeleyi kadın, erkek bir arada vermek zorundayız" diyen Nazlıaka, "Bizler Cumhuriyeti kadın, erkek bir arada kurduk. Bizler CHP’li kadınlar olarak daima Cumhuriyetimizin demokrasi ile taçlanması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İKTİDARA GELMEYE HAZIRIZ"

İktidara gelmeye hazır olduklarını belirten Nazlıaka, şunları söyledi:

Biz son derece iktidara gelmeye hazırız. AKP’nin üç 'Y'sine karşı bizim üç 'K'miz var. AKP üç 'Y'yi yok edeceğim dedi, 'Yoksulluk, Yolsuzluk, Yasaklar' hiçbirini yok edemedi ve dördüncü 'Y'yi ekledi, 'Yüzsüzlük'. Ama biz diyoruz ki onlara karşı biz üç 'K'yi iktidara geldiğimiz de ülkemizi yeniden kalkındıracağız. Yeni kadrolarımız olacak, yeni kurumlarımız olacak, yeni kurallarımız olacak. Yeni kuracağımız kurumlardan birisi de Aile Destekleri Sigortası Kurumu olacak.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ KADINLARIN CAN SİMİDİDİR"

İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulamaya koyacaklarını dile getiren Aylin Nazlıaka, "İşte biz buradan bir kez daha Genel Başkanımızın kadınlara sözü olan İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içerisinde uygulamaya geçeceğinin müjdesini vermek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi kadınların can simididir" dedi ve şöyle devam etti: