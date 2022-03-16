Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den dikkat çeken iddia: 'Tüm eski AKP’li vekiller tek tek aranıyor'

16 Mart 2022 Çarşamba, 15:49

FETÖ'nün kumpası Ergenekon davasında yargılanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve danışmanı Turhan Çömez, iktidara karşı sert çıkışlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Eski AKP'li vekillerin tek tek arandığını ifade eden Çömez, "21 Mart'ta Külliye’de verilecek yemeğe davet ediliyor" dedi.

Çömez'in paylaşımı şu şekilde:

"Tüm eski AKP’li vekiller tek tek aranıyor, 21 Martta Külliye’de verilecek yemeğe davet ediliyor. PCR testi yaptırmayalar katılamayacak. Kendilerine, kutlu bir davanın mensuplarıyız, birlik içinde olmalıyız, sakın başka partilere gitmeyin. Denecek"