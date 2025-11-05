Aylin Özsavaş: Ev gençliğini turizme kazandıracağız

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Adayı Aylin Özsavaş, Lider Haber TV’de yayınlanan Haber Saati programında Mine Çakmakçı’nın sorularını yanıtladı. “Biz masa başından değil, sahadan yöneteceğiz” diyerek güçlü mesajlar veren Özsavaş, uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Ev Gençliği” projesini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Projenin amacının, dijital dünyada vakit geçiren gençleri turizm sektörüne kazandırmak olduğunu belirtti.

“TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME ÖNEMLİ”

Özsavaş, 2025 yılının ilk dokuz ayında elde edilen 50 milyar dolarlık turizm gelirinin önemli bir başarı olduğunu, ancak bu başarının sürdürülebilirliği konusunda endişelerini dile getirdi:

“Yıl sonu hedefi 64 milyar dolar. Bu tablo elbette gurur verici, ancak önemli olan bu büyümenin tabana yayılmasıdır. Seyahat acentaları güçlenmeden, turizmin sürdürülebilirliği sağlanamaz.”

Özsavaş, son dakika indirimlerinin artışta rol oynadığını, bunun da sektörün sağlıklı fiyat dengesini bozduğunu belirtti.

“TÜRSAB YENİDEN TURİZMİN MERKEZİNE TAŞINACAK”

TÜRSAB’ın son yıllarda kamu politikalarında etkinliğini yitirdiğine dikkat çeken Özsavaş, yeniden güçlü bir meslek örgütü inşa edeceklerini söyledi:

“TÜRSAB, turizmin yönünü belirleyen en güçlü kurumlardan biri olmalıydı. Ancak son dönemlerde bu etki azaldı. Biz, TÜRSAB’ı yeniden turizm politikalarının merkezine taşıyacağız. Kamu, özel sektör ve yerel yönetimlerle güçlü iş birlikleri kuracağız.”

“ACENTALARIN İTİBARI ZEDELENDİ, BU GÜVENİ YENİDEN TESİS EDECEĞİZ”

Seyahat acentalarının TÜRSAB içindeki yerinin zayıfladığını ifade eden Özsavaş, bu tabloyu değiştirmekte kararlı olduklarını vurguladı:

“Seyahat acentaları bu ülke turizminin bel kemiğidir. Onların itibarı son yıllarda ciddi biçimde zedelendi. Biz BTK’ları (Bölge Temsil Kurulu) güçlendirecek, her bölgenin sesini duyurabileceği demokratik bir yapı kuracağız. TÜRSAB yeniden acentaların evi olacak.”

“ŞEFFAF, KATILIMCI VE ADİL BİR TÜRSAB İNŞA EDECEĞİZ”

Özsavaş, TÜRSAB’ın mevcut yönetim anlayışını eleştirerek, şeffaflık ve liyakat eksikliğine dikkat çekti:

“Küçük bir grubun karar aldığı, üyelerin dışlandığı bir yapıya dönüştük. TÜRSAB’ı yeniden güçlü bir meslek örgütü haline getirmek için önce güveni tesis etmeliyiz. Harcanan her kuruşun hesabını vereceğiz. Katılımcı, kapsayıcı, şeffaf bir TÜRSAB yaratmak için geliyoruz.”

“BİZ MASA BAŞINDAN DEĞİL, SAHADAN YÖNETECEĞİZ”

Başkan seçilmesi halinde ilk 100 gün içinde atacakları adımları da açıklayan Özsavaş, planlarının hazır olduğunu belirtti:

“Aidat sistemini adil hale getireceğiz, israfı durduracağız. BTK’ları özerk ve etkin hale getireceğiz. Acentalarla doğrudan iletişim kuracak dijital bir platform oluşturacağız. 1618 sayılı Kanun’un günümüz koşullarına uygun şekilde yenilenmesi için güçlü bir lobi faaliyeti başlatacağız.”

“TÜRSAB sahaya inecek. Biz sahadan güç alarak, sahadan yöneteceğiz. Çünkü birlikten doğan bir TÜRSAB, turizmin geleceğini inşa eder.”

TÜRSAB Başkan Adayı Aylin Özsavaş, gençlerin turizm sektöründe daha aktif rol alması gerektiğini vurgulayarak uzun süredir üzerinde çalıştıkları “Ev Gençliği Projesi”ni kamuoyuyla paylaştı.

Özsavaş, dijital çağın etkisiyle gençlerin giderek daha fazla “ev gençliği” haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“İki yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje var: Ev Gençliği. Bugün sadece Türkiye’de değil, dünyada da ciddi bir ev gençliği var. Bu gençler bütün gün telefonlarıyla dijital ortamda dünyayı geziyor. Biz o gençleri istihdam edeceğiz, onlara bu mesleğin ne kadar keyifli yapılabileceğini göstereceğiz. Telefonda gördükleri dünyanın gerçeğini göstereceğiz.”

Aylin Özsavaş, TÜRSAB yönetimine geçmeleri halinde bu projeyi devlet nezdinde paylaşacaklarını ve somut adımlar atacaklarını belirtti.

Özsavaş, “Turizm, gençler için büyük bir fırsat alanı. Onların enerjisine, heyecanına ve yenilikçi bakışına sektörün ihtiyacı var. Turizm sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Biz bu gençleri gezdirerek çalıştıracağız; hem gezip hem öğrenip hem de kazanç sağlayacakları bir düzen kuracağız” dedi.