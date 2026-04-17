AYM; adli kontrol kapsamındaki tutuklamalarda yasal azami süreye dikkat çekti: Azami süre geçerse tutuklatılamaz!

Anayasa Mahkemesi (AYM); hakkında 2023’te “adli kontrol tedbirine” uymaması gerekçesiyle tutuklama kararı verilen; ancak 2025’te Yargıtay’ın bozma kararıyla tahliye olan FETÖ’cü sanık V.K.’nin başvurusunu karara bağladı ve dün gerekçeli kararı Resmi Gazete’den yayımladı.

‘YASAL DAYANAKTAN YOKSUL’

V.K. 2023’teki başvurusunda; hakkında verilen yurtdışı adli kontrol tedbirinin öngörülen 3 yıllık sürenin 2019’da dolduğunu, bu tarihten sonra da hakkında bu yönde bir karar verilmediğini belirtti. V.K., bu tarihten başlayarak hakkındaki tutuklama kararının hükümsüz duruma geldiğini, her koşulda ise yasal 7 yıllık sürenin dolduğunu, bu koşullarda verilecek bu yönde kararın da yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

‘TUTUKLAMA YASAL DAYANAKTAN YOKSUN’

Yüksek Mahkeme ise gerekçesinde; başvurucu hakkında 2016’da verilen yurtdışı adli kontrol kararının yedi yıllık azami yasal süresinin 2023’te tamamlandığını belirtti. Mahkeme; azami yasal süresi dolan bir adli kontrol uygulaması için verilen tutuklama kararının yasal bir temelinin olmadığını kaydetti. Bu değerlendirmeyle AYM; uygulanan tutuklama talebinin anayasada güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkına ihlal olacağına karar verdi.