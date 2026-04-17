AYM; adli kontrol kapsamındaki tutuklamalarda yasal azami süreye dikkat çekti: Azami süre geçerse tutuklatılamaz!

17.04.2026 04:00:00
Güncellenme:
Aytunç Ürkmez
Anayasa Mahkemesi, adli kontrol kararları kapsamında dikkat çeken bir ihlal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, adli kontrollerde yasal azami sürenin dolmasının ardından, adli kontrol tedbirine uymamak gerekçesiyle yapılan tutuklamaların "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkına" ihlal gerekçesi saydı.

Anayasa Mahkemesi (AYM); hakkında 2023’te “adli kontrol tedbirine” uymaması gerekçesiyle tutuklama kararı verilen; ancak 2025’te Yargıtay’ın bozma kararıyla tahliye olan FETÖ’cü sanık V.K.’nin başvurusunu karara bağladı ve dün gerekçeli kararı Resmi Gazete’den yayımladı.

‘YASAL DAYANAKTAN YOKSUL’

V.K. 2023’teki başvurusunda; hakkında verilen yurtdışı adli kontrol tedbirinin öngörülen 3 yıllık sürenin 2019’da dolduğunu, bu tarihten sonra da hakkında bu yönde bir karar verilmediğini belirtti. V.K., bu tarihten başlayarak hakkındaki tutuklama kararının hükümsüz duruma geldiğini, her koşulda ise yasal 7 yıllık sürenin dolduğunu, bu koşullarda verilecek bu yönde kararın da yasal dayanaktan yoksun olduğunu belirtti.

‘TUTUKLAMA YASAL DAYANAKTAN YOKSUN’

Yüksek Mahkeme ise gerekçesinde; başvurucu hakkında 2016’da verilen yurtdışı adli kontrol kararının yedi yıllık azami yasal süresinin 2023’te tamamlandığını belirtti. Mahkeme; azami yasal süresi dolan bir adli kontrol uygulaması için verilen tutuklama kararının yasal bir temelinin olmadığını kaydetti. Bu değerlendirmeyle AYM; uygulanan tutuklama talebinin anayasada güvence altına alınan “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkına ihlal olacağına karar verdi.

