AYM Başkanı Özkaya, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı: Daire kararının arkasında duramamış!

Anayasa Mahkemesi (AYM); 25 Ekim 2023’te TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiğini belirterek gerekli işlemlerin yapılması için dosyanın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme de AYM’nin kendisine gönderdiği kararı değerlendirmesi için dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

DAİRE UYMAMA VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMA KARARI VERMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 Kasım 2023’te AYM’nin kesinleşmiş bir hüküm hakkında inceleme yaparak yetkisini aştığını savunarak; AYM’nin kararına uymama ve AYM’nin 14 üyesinden hak ihlalinin kabulü yönünde oy kullanan 9 üye hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

MECLİS YARGITAY’A UYDU

Yargıtay’ın bu kararı Türkiye’de anayasa ve siyasi bir krize neden olurken, Meclis’te 30 Ocak 2024’te Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik Yargıtay kararı okundu ve vekilliği düşürüldü.

AYM ‘DE FACTO’ DURUM SAYDI

AYM ise vekilliğin düşürülmesine ilişkin CHP ve DEM Parti’nin yaptığı ayrı ayrı iptal başvurusunu birleştirdi ve gerekçeli kararını 1 Ağustos 2024’te Resmi Gazete’den yayımladı. Bu kararında AYM; Atalay’ın milletvekilliğinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından düşürülmesinin ‘de facto’ durum olarak değerlendirilip, bu açıdan kanunen yok hükmünde olduğundan iptal kararı verilemeyeceğini söyledi.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ EYLEMDE BULUNMAMIŞ

Atalay hakkındaki bu kriz hâlâ tartışmalara neden olurken, AYM Başkanı Kadir Özkaya önceki günlerde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özkaya, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle buluştuğu iftar yemeğinde “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM üyeleri hakkında suç duyurusu bulunmasıyla ilgili son durum nedir?” sorusuna yönelik; “AYM tarafından herhangi bir sözlü ya da fiilî eylemde bulunulmadı. Süreç de zaten devam etmedi. Yani sadece o kararın alınmasıyla kaldı, sonrasında başka bir gelişme olmadı. AYM de bu konuda bir tutum içerisine girmedi” yanıtı verdi.