AYM Başkanı Arslan görevini Özkaya'ya devretti

AYM Başkanı Zühtü Arslan, görevini yeni seçilen Kadir Özkaya'ya devretti.

AA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 18:03
AYM Başkanı Arslan görevini Özkaya'ya devretti
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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, görevini Kadir Özkaya'ya devretti.

Arslan'ın 12 yıllık görev süresinin 20 Nisan'da dolacak olması nedeniyle 21 Mart'ta yapılan seçim sonucunda Kadir Özkaya, AYM üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alarak Yüksek Mahkemenin başkanlığına seçildi.

AYM Başkanlığı makamında basına kapalı yapılan törende Arslan, görevini Özkaya'ya devretti.


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