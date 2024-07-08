AYM, bildiri dağıtan akademisyenin disiplin cezası almasında hak ihlali buldu

Yayınlanma: 08.07.2024 - 09:22

Güncelleme: 08.07.2024 - 09:22

Mahiye Sevin Bayraktar, Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu süreçte bildiri dağıtması ve afiş asması nedeniyle disiplin cezası alması üzerine 2020 yılında ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Bayraktar, başvurusunda Eğitim-Sen üyesi olduğunu ve bildiri dağıtmasının sendikal faaliyet olduğunu bildirdi.

AYM, somut olayın çalışma hayatıyla ilgili olmaması ve çekirdek faaliyet alanında kalmaması nedeniyle başvuruyu sendika hakkı olarak değerlendirmedi. AYM, başvuruyu ifade özgürlüğü kapsamında kabul ederek inceledi.

HAK İHLALİ SAYILDI

AYM, incelemesinin ardından, başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bu kapsamda ifade özgürlüğünün ihlalinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 16. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine ve başvurucuya 20 bin TL manevi tazminat, 446,90 TL harç ücreti ve 18 bin TL vekalet ücretinden oluşan yargılama giderinin ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.