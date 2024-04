ABD'de neler oluyor? Akademisyenler ve öğrencilere toplu gözaltı!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:36

Güncelleme: 26.04.2024 - 16:49

Columbia Üniversitesi günlerdir Filistin protestolarına sahne oluyor. Müslümanların yanı sıra Yahudi öğrencilerin de katılım gösterdiği Filistin yanlısı eylemler üniversitede kurulan çadırlarla devam etti. Okul yönetimi ve eylemciler arasındaki müzakerelerin başarısız olması sonucu ABD polisi eylemcilere sert müdahalede bulundu. Polisin gözaltına aldığı yüzden fazla eylemcinin içinde öğretmenler de vardı. Öğretmenlere gösterilen orantısız polis şiddeti ülkede infiale neden oldu. Kısa süre içinde eylemler Harvard’dan Berkeley’e kadar ABD’nin onlarca üniversitesine yayıldı.

PROTESTOLAR YAYILIYOR

Kampüslerdeki Filistin yanlısı protestolar yeni değil. Çeşitli İsrail destekçisi siyasetçiler uzun süredir kampüslerdeki protestocuları hedef göstermeye devam ediyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl yapılan senato seçimlerinde Pennsylvania’da Mehmet Öz’ü yenerek senatör olan Demokrat John Fetterman, parti tabanı büyük oranda Filistin’i desteklemesine rağmen ABD’deki protestoları eleştiriyor. ABD’deki Yahudi lobisinin en önde gelen kurumlarından biri olan Amerika-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC) seçimlerde desteklediği bilinen Fetterman’a kendi seçmeninden tepkiler yağdı. Fetterman AIPAC’tan tam 244 bin 100 dolar bağış aldı.

ABD’li siyasetçilerin yanı sıra asıl ortalığı karıştıran İsrail Cumhurbaşkanı Binyamin Netanyahu’nun, “ABD kampüslerinde antisemitizme ve Hamas destekçilerine izin verilmemesi gerekiyor” çıkışı oldu. Associated Press’in haberine göre kampüslerde “İsrail’e ölüm” ya da “Nehirden Denize, Filistin Özgür kalacak” sloganlarının atılması Yahudi öğrencileri rahatsız ediyor.

Ancak ABD’de patlak veren protestolara ciddi sayıda Yahudi de destek oluyor. IfNotNow, Jewish Voice for Peace, ve Students for Justice in Palestine gibi Yahudi grupları kampüslerdeki eylemlerde ön safları tuttular.

İSRAİL LOBİSİ KONGREYE HAKİM

Associated Press’in haberine göre ABD’lilerin yarısı İsrail’in Gazze operasyonunda “fazla ileri gittiğini” düşünüyor. Ocak sonunda yapılan araştırmada Demokratların yüzde 63’ü İsrail’in orantısız şiddet kullandığını söylerken sayı, tarihi olarak İsrail desteğiyle bilinen Cumhuriyetçilerde bile yüzde 33’ü buluyor.

Ancak Kamuoyunda görülen Filistin-İsrail meselesindeki denge kongreye yansımıyor. İngiliz Guardian gazetesinin araştırmasına göre, ABD kongre üyelerinin yüzde 93’ü sosyal medya hesapları üzerinden İsrail için askeri ve finansal yardım çağrılarında bulundu. Gazete, kongre üyelerinin İsrail lobi kuruluşlarından ortalama yüz bin dolar aldıklarını söyledi.

ABD’li sol ilerici gruplar, İsrail lobisinin ABD siyaseti üzerindeki nüfuzunu kırmak için “AIPAC’ı Reddet” adında bir koalisyon kurdular. Koalisyonun amacı AIPAC’a karşı lobicilik faaliyetlerinde bulunmak. Ancak İsrail destekçisi lobi kuruluşları, kongrede bu kadar kuvvetliyken sonuç almaları çok zor gözüküyor.

BIDEN İÇİN ZOR TERCİH

2020 Black Lives Matter protestolarının başlangıcını andıran bu eylemler, Biden hükümetini korkutuyor. Kongre’de tatmin etmesi gereken üyelerin ezici bir çoğunluğu İsrail destekçisiyken Biden’ın seçmen grubu büyük oranda Filistin’i destekliyor. Biden, uzun süre Filistin tartışmasının sönümlenmesini bekledi. Seçim sathına Filistin sorunu gündemdeyken girmek Biden’ı Müslüman ABD’lilerin oylarından edebilir. Bu da zaten anketlerde iyi sonuçlar almayan Demokratların, seçimin kaderini belirleyecek geçişken eyaletleri kaybetmesi demektir.

Bu nedenle şu anda devam eden protestolara nasıl müdahale edileceği Biden’ın seçim umutları için kritik bir önem taşıyor. 2020 yılında Black Lives Matter olaylarına şiddetli polis müdahalesi, Biden için pek heyecanlanmayan kitleleri konsolide etmiş ve seçimin kazanılmasını sağlamıştı. Biden’ın o dönemdeki büyük vaatlerinden birisi, polisin gücünü azaltmak ve protestoculara sert müdahalelerin önüne geçmekti.

2020 seçimleri öncesi Biden'ın kampanyasında kullanılan yazı: "Biden'a oy ver, o annene gaz sıkmayacak..."

Bugün sadece protestocular değil, öğrencilerinin durumunu merak eden öğretmenler bile polis şiddetine maruz kaldı. Atlanta Üniversitesi Felsefe bölüm Başkanı Noelle McAffee’nin ters kelepçeyle götürülürken çekilen görüntüsü ABD’de olay yarattı.

Tüm bunlar olurken İsrail’in Refah Operasyonu’na başlayacağı iddia ediliyor. Ciddi bir insanlık krizi doğuracak bu operasyon, ABD'de zaten giderek büyüyen eylemleri kontrolden çıkarabilir. Belli ki ABD’nin seçim öncesi yazı yine olaylı geçecek.