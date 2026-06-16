AYM'den kritik karar: Erdoğan'ın bir yetkisi iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubunun başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi (AYM), endüstri bölgelerindeki yatırımlara verilecek teşviklerin belirlenmesine ilişkin önemli bir iptal kararına imza attı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın sosyal medya hesabından duyurduğu karara göre; teşviklerin herhangi bir yasal sınır olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesini öngören düzenleme iptal edildi.

Karar, 15 Haziran 2026 tarihli ve 33282 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

İPTAL EDİLEN HÜKÜMLER VE GEREKÇELERİ

20 Ekim 2022 tarihli ve 7419 sayılı "Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne (Esas: 2025/5, Karar: 2026/68) taşınan ve iptal edilen iki kritik hüküm şu şekilde:

Teşvik Belirleme Yetkisi: Endüstri bölgelerinde yer alan yatırımlara verilecek teşviklerin kanuni bir ölçüt olmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenmesi düzenlemesi, Anayasa'nın 2. maddesinde güvence altına alınan "hukuk devleti" ilkesine aykırı bulunarak iptal edildi.

Belge ve Bilgi Sunma Zorunluluğu: Endüstri bölgelerindeki yönetici şirketlerin, talep edilen her türlü belge ve bilgiyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunmasını zorunlu kılan düzenleme, Anayasa'nın 35. maddesinde yer alan "mülkiyet hakkı"na aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

KARARLAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE

Anayasa Mahkemesi, iptal kararlarının yaratacağı hukuki boşluğun yasama organı (TBMM) tarafından doldurulabilmesi amacıyla bir geçiş süresi öngördü. Gökhan Günaydın'ın kamuoyuna yaptığı açıklamada da vurguladığı üzere, her iki iptal kararı da Resmî Gazete'de yayımlanmasından 9 ay sonra yürürlüğe girecek.