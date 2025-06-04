AYM, Diyanet’in memur atamalarındaki keyfiliğe yol açan ‘mülakat’ düzenlemesini iptal etti: AYM mülakata dur dedi

CHP milletvekilleri 2023’te AYM’ye dava açarak; 2023’te yürürlüğe giren “Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’na “görevden alınan memurun yerine atama yapılmasında” mülakat yapılmasını öngören düzenlemenin iptal edilmesini talep etmişti. Yüksek Mahkeme; söz konusu talebi iptal yönünden karara bağladı ve gerekçesini dün Resmi Gazete’den yayımladı.

KURUM İÇİ ATAMADA MÜLAKAT GETİRİLMİŞTİ

Dava konusu yasayla; Diyanet’e “Devlet Memurları Kanunu”nundaki “işlerinden geçici olarak ayrılan memur yerine kurum içinden atama yapılması” düzenlemesi kapsamında; açıktan “vekil imam-hatip” ve “vekil müezzin-kayyım” olarak görev alanlardan geçerliliği devam eden KPSS’den yeterli puanı almış olmaları ve sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla kadrolu atama yapma yetkisi verilmişti.

‘KEYFİLİĞE YOL AÇMAKTA’

CHP; iptal talebinde söz konusu düzenlemeyle getirilen mülakata yönelik; “KPSS’den alınacak puan ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavın usul ve esaslarını belirleme konusunda idareye doğrudan yetki tanınarak; keyfi uygulamalara yol açabileceğinden anayasaya aykırı olduğu” itirazında bulunmuştu.

‘YASALLIK ŞARTININ SAĞLANDIĞI SÖYLENEMEZ’

Yüksek Mahkeme söz konusu talebi 16 Ocak’ta karara bağladı ve gerekçeli kararı dün Resmi Gazete’den yayımladı. Yüksek Mahkemece söz konusu düzenlemeye ilişkin; “Sınavda alınması gereken asgari puan şartını sağlayanların kaç katının sözlü sınava çağrılacağı gibi sözlü ve/veya uygulamalı sınava yönelik ilke ve esasların tespit edilmediği anlaşılmaktadır. Objektif ölçütler belirlenmeden bu konuda doğrudan Başkanlığa yetki verilmiştir. Bu itibarla yasallık şartının sağlandığı söylenemez” değerlendirmesine yer verildi. AYM, bu değerlendirme kapsamında; söz konusu kuralın Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetler Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir” ve “Kamu hizmetine alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayrım gözetilemez” hükümlerine aykırı olması gerekçesiyle iptal etti.