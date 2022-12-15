AYM Figen Yüksekdağ için kararını verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın başvurusu üzerine 2016 yılındaki 8 Mart mitinginin yasaklanması ve fiziki şiddete maruz bırakılmasıyla ilgili olarak 'hak ihlali' kararı verdi.
İstanbul’da 8 Mart 2016 yılında Kadıköy’de yapılmak istenen mitingin yasaklanması ve o dönem Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı olan Figen Yüksekdağ’a yönelik fiziki şiddet nedeniyle yapılan AYM başvurusuyla ilgili karar verildi.
"HAK İHLALİ"
AYM, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, Yüksekdağ’a 13 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Yüksedağ’ın kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası ise “açıkça dayanaktan yoksun olduğu” gerekçesiyle oy birliğiyle kabul edilemez bulundu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiği kararı ise oy çokluğu ile alındı.
İRFAN FİDAN KARŞI OY KULLANDI
İhlal kararı AYM üyelerinden İrfan Fidan’ın karşı oyuyla verildi.
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