AYM kararına rağmen... Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale, yine gözaltı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:21

Güncelleme: 12.08.2023 - 14:31

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 959'uncu haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 28 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"GALATASARAY BİZİMDİR"

Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Tüm zulmünüze karşı bir kez daha söylüyoruz: 28 yıllık bir emekle her santimine hakikatin hafızasını nakşettiğimiz Galatasaray bizimdir" denildi.

Tüm zulmünüze karşı bir kez daha söylüyoruz: 28 yıllık bir emekle her santimine hakikatin hafızasını nakşettiğimiz Galatasaray bizimdir.#CumartesiAnneleri959Hafta pic.twitter.com/e3zwVqM99Y — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 12, 2023

Gözaltına alınan isimler şöyle: