AYM kararına rağmen... Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale, yine gözaltı!
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması, AYM kararına rağmen 959'uncu haftada da engellendi. İnsan hakları savunucularına yönelik polis müdahalesinde en az 28 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 959'uncu haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 28 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"GALATASARAY BİZİMDİR"
Polis müdahalesine ilişkin yapılan paylaşımda, "Tüm zulmünüze karşı bir kez daha söylüyoruz: 28 yıllık bir emekle her santimine hakikatin hafızasını nakşettiğimiz Galatasaray bizimdir" denildi.
Tüm zulmünüze karşı bir kez daha söylüyoruz: 28 yıllık bir emekle her santimine hakikatin hafızasını nakşettiğimiz Galatasaray bizimdir.#CumartesiAnneleri959Hafta pic.twitter.com/e3zwVqM99Y— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 12, 2023
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Tespit edebildiğimiz kadarıyla #CumartesiAnneleri959Hafta buluşmamızda gözaltına alınan arkadaşlarımız:— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) August 12, 2023
Hanife Yıldız
Mikail Kırbayır
İkbal Eren
Maside Ocak
Yılmaz Haksever
Adil Can Ocak
Eren Keskin
Gülseren Yoleri
Leman Yurtsever
Coşkun Üsterci
Ümit Efe
Davut Arslan pic.twitter.com/yUPM8tUE1s
En Çok Okunan Haberler
-
- İYİ Parti'den beklenen açıklama geldi!
- Fatih Portakal'ın yeni adresi belli oldu
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- 'Özür' mesajı gündem oldu
- 'Depremzede olduğumu bilmesine rağmen...'
- İYİ Parti'den 'Kılıçdaroğlu' itirafı
- 50 bin lira dolandırılmaktan kıl payı kurtuldu
- Seçilemeyene koltuk yağdı
- Akdeniz’de Sevr-illa!
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'