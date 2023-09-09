AYM kararına rağmen... Gözaltına alınan Cumartesi Anneleri serbest!
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 22. kez engellendi. Eylemin 963. haftasında gözaltına alınan Cumartesi Anneleri ve hak savunucuları, yaklaşık 4 buçuk saat sonra serbest bırakıldı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 963'üncü haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından 19kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞINI İHLAL EDEN..."
Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Anayasal haklarımızı kullanarak gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetlerini öğrenmek için sesimizi duyurma çabamız sistematik biçimde engelleniyor. Her cumartesi işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden koşullarda gözaltına alınıyoruz."
HEPSİ SERBEST
Gözaltına alınan 19 kişi, yaklaşık 4 buçuk saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 2 farklı hastaneden serbest bırakıldı.
#CumartesiAnneleri963Hafta buluşmamızda hukuksuzca gözaltına alınan 19 arkadaşımız, 4.3 saat sonra Galatasaray Meydanı'na uzak 2 farklı hastaneden serbest bırakıldı.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 9, 2023
Anayasa, hukuk, adalet tanımayan, devletin kurumsal yapısını darmadağın eden bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. pic.twitter.com/x0keoVOGFz
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