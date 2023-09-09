AYM kararı yine yok sayıldı: Cumartesi Anneleri'ne gözaltı!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 13:57

Güncelleme: 09.09.2023 - 14:03

Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 963'üncü haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE YASAĞINI İHLAL EDEN..."

Gözaltılara ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Anayasal haklarımızı kullanarak gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin akıbetlerini öğrenmek için sesimizi duyurma çabamız sistematik biçimde engelleniyor. Her cumartesi işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden koşullarda gözaltına alınıyoruz."

Gözaltına alınan isimler şöyle: