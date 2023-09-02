Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli: Onlarca gözaltı!

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 21. kez engellendi. Eylemin 962. haftasında da en az 32 kişi gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:15
Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli: Onlarca gözaltı!
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Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 962'nci haftasında da devam etti.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

"GALATASARAY'A GİTMEMİZ ENGELLENİYOR"

Polis engeline ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu Kaymakamlığının ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayı ısrarla reddetmesinin sonucunda Galatasaray'a gitmemiz yine engelleniyor."

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Hanife Yıldız

Maside Ocak

Mikail Kırbayır

Besna Tosun

Ali Tosun

Ali Ocak

Gülseren Yoleri

Leman Yurtsever

İsmail Yücel

Hasan Karakoç

Hatice Onaran

Davut Arslan

Begali Kurnaz

Taylan Bekin

Doğan Özkan

Hüseyin Aygül

Salim Derelioğlu

Fatma Akaltun

Doğu Kaan Uçan

Roza Kahya

Semiha Arı

Evrim Şerifoğlu

Nazım Dikbaş

Aslı Tokanay

Ömer Kavran

Esra Yılmaz

Deniz Aytaç

Mete Demircigil

Rüya Kurtuluş

Ali Şahin

Funda Şahin

Perihan Deniz


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Anayasa Mahkemesi AYM Cumartesi anneleri Emniyet Beyoğlu galatasaray gözaltı İstanbul müdahale

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