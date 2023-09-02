Cumartesi Anneleri'ne yine polis engeli: Onlarca gözaltı!
Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklaması Anayasa Mahkemesi kararına rağmen 21. kez engellendi. Eylemin 962. haftasında da en az 32 kişi gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle gerçekleştirdikleri eylem, 962'nci haftasında da devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 'ihlal' kararına rağmen engellenen Cumartesi Anneleri'ne yönelik polis müdahalesinin ardından en az 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
"GALATASARAY'A GİTMEMİZ ENGELLENİYOR"
Polis engeline ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Beyoğlu Kaymakamlığının ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayı ısrarla reddetmesinin sonucunda Galatasaray'a gitmemiz yine engelleniyor."
Gözaltına alınan isimler şöyle:
Hanife Yıldız
Maside Ocak
Mikail Kırbayır
Besna Tosun
Ali Tosun
Ali Ocak
Gülseren Yoleri
Leman Yurtsever
İsmail Yücel
Hasan Karakoç
Hatice Onaran
Davut Arslan
Begali Kurnaz
Taylan Bekin
Doğan Özkan
Hüseyin Aygül
Salim Derelioğlu
Fatma Akaltun
Doğu Kaan Uçan
Roza Kahya
Semiha Arı
Evrim Şerifoğlu
Nazım Dikbaş
Aslı Tokanay
Ömer Kavran
Esra Yılmaz
Deniz Aytaç
Mete Demircigil
Rüya Kurtuluş
Ali Şahin
Funda Şahin
Perihan Deniz
#CumartesiAnneleri962Hafta buluşmasında en az 32 kişi gözaltına alındı.— Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) September 2, 2023
Hanife Yıldız
Maside Ocak
Mikail Kırbayır
Besna Tosun
Ali Tosun
Ali Ocak
Gülseren Yoleri
Leman Yurtsever
İsmail Yücel
Hasan Karakoç
Hatice Onaran
Davut Arslan
Begali Kurnaz
Taylan Bekin
Doğan Özkan pic.twitter.com/t76NjRlrlg
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