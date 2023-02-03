Son dakika... Anayasa Mahkemesi Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Ateş cinayetinde çözülen düğüm
- Sessizliğiyle eleştirilmişti: Soylu'dan açıklama
- 'Türk gönüllüler, Ukrayna'ya karşı savaşacak'
- İsviçre Başkonsolosluğu da kapandı
- EYT görüşmesinde gerginlik
- Akşener’den Sinan Ateş’in ailesine ziyaret
- Borsa güne yükselişle başladı
- AKP'de dikkat çeken gerileme
- Azar da AKP’de işe yaramadı
- AYM'de başkan belli oldu