Son dakika... Anayasa Mahkemesi Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 00:20
Son dakika... Anayasa Mahkemesi Başkanlığı kararı Resmi Gazete'de
Abone Ol google-news

AYRINTILAR GELİYOR...


Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan Resmi Gazete

İlgili Haberler

AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında, nereli?

AYM Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Zühtü Arslan kaç yaşında, nereli?
Son Dakika: AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden seçildi

Son Dakika: AYM Başkanlığı'na Zühtü Arslan yeniden seçildi
Demirtaş'tan AYM Başkanı Zühtü Arslan'a: Açıklama yapmaya davet ediyorum

Demirtaş'tan AYM Başkanı Zühtü Arslan'a: Açıklama yapmaya davet ediyorum

En Çok Okunan Haberler