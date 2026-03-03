AYM tıbbi ihmalden açılan tazminat davasının reddedilmesi hakkında ihlal kararı verdi: Yaşam hakkının usulen ihlali!

İ.G.E. adlı bir yurttaşın annesi M.E., Şubat 2018’de Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyatının ardından tedavisinin devamı için Mart 2018’de helikopter ambulansla Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. M.E. sevk gününden 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Bunun üzerine İ.G.E.; annesinin ameliyatını yapan Dr. N.T.B. hakkında “annesinin karaciğer portal damarını keserek ölüme neden olmak” iddiasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na Nisan 2018’de suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık ise “Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu” uyarınca Van Valiliği’nden soruşturma izni istedi; ancak valilik vermedi. İ.G.E itirazda bulunsa da bölge idare mahkemesi Ocak 2019’da itirazı reddeti. Bunun üzerine yerel mahkeme de inceleme yapılmasına yer olmadığı kararı verdi.

İDARE MAHKEMESİNDEN DE SONUÇ ALAMADI

İ.G.E. ayrıca Aralık 2018’de Sağlık Bakanlığı aleyhinde de Van 3. İdare Mahkemesi’nde manevi tazminat talepli dava açtı. Mahkeme; annesinin yaşamını yitirmesine ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Adli Tıp Kurumu ise anne M.E.’ye safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uygulanan ameliyatın ve ameliyat sürecinin uygun olduğu yönünde rapor sundu. Davacı İ.G.E. ise kurumun meslektaşları lehine yanlı rapor düzenlediğini, yeniden rapor alınmasını istese de mahkeme sunulan rapordan hareketle davayı reddetti.

‘ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMESİ GEREKİRDİ’

Bunun üzerine İ.G.E. Aralık 2021’de AYM’ye başvurdu. Yüksek Mahkeme ise başvuruyu Haziran 2026’da karara bağladı ve dün gerekçesini Resmi Gazete’den yayımladı. Yüksek Mahkeme gerekçesinde; anayasada devlete egemenliği altındaki yurttaşlarının yaşam hakkını koruma görevinin verildiğini vurguladı. Bu yönde devlete olumlu yükümlülükler verildiğinin vurgulandığı gerekçeli kararda; “Devlet, yaşam hakkını korumak için oluşturulan yasal ve idari çerçevenin gereği gibi uygulanmasını ve bu hakka yönelik ihlallerin durdurulup cezalandırılmasını sağlayacak etkili bir yargısal sistem kurmakla yükümlüdür. Bu usul yükümlülüğü şüpheli her ölüm olayının sorumlularının belirlenmesini ve gerekiyorsa cezalandırılmasını sağlayabilecek etkili bir soruşturma yürütülmesini gerektirir” denildi.

MAHKEME GEREKLİ İNCELEMEYİ YAPMADI

Yüksek Mahkeme, Adli Tıp Kurumunun raporlarını inceleme yükümlülüğünün olmadığını, dolayısıyla başvuruyu usul yönünden değerlendireceğini vurgulayarak; idare mahkemesinin ameliyat sürecine ilişkin yaşam hakkı yönünden gösterilmesi gereken özeni göstermeyerek, ameliyatın riskleri yönünden sağlıklı bir inceleme yapmadığını belirtti. Bu kapsamda AYM, usul boyutundan yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.