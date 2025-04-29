AYM, Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesini iptal etti!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 08:05

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:05

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Mahkeme kararında Ankara 20. İdare Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesinin Anayasanın 2., 38., ve 135. maddelerine aykırılığı sebebiyle iptalini talep etti.

İlgili Kanun'un 39. maddesi, "Haysiyet Divanı evrakı kendisine tevdi edilen azaların fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzibati cezaları verir: a)Yazılı İhtar, b (Değişik: 23/3/2006 - 5477/b maddesi) O yılki en yüksel yıllık üye aidatının üç katından az, beş katından fazla olmayan para cezası, c) 15 günden 6 aya kadar geçici olarak sanat icrasından meni, d) Bir mıntıkada üç defa sanat icrasından meni cezası almış olanları o mıntıkada çalışmaktan meni. Haysiyet Divanları bu cezaların verilmesinde sıra gözetmesizin geniş takdir hakkını kullanırlar" ifadesini içeriyor.

Yapılan başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, "anılan kararda Anayasa Mahkemesi söz konusu kısımda haysiyet divanına tanınan yetkinin somut olayın özelliklerine, eylemin ağırlığına, oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmasını sağlamanın yanında işlenen disiplinsizlik eylemi ile tayin edilen disiplin cezası arasında adil bir dengenin gözetilmesini sağlayacak gerekli ve yeterli mekanizmaların kurulmadığı, verilecek disiplin cezaları bakımından keyfi yorum ve uygulamalara karşı hukuki güvencenin sağlanmadığı sonucuna varmıştır" nedenine hükmederek, ilgili maddenin Anayasa'nın 2. maddesine aykırı olduğunu ve iptali gerektiğine karar verdi.

Kararın hüküm kısmında, "Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün Anayasa'nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66. maddesinin (3) numaralı fikrası gereğince kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine 11/2/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildi" ifadeleri yer aldı.