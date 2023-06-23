Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

AYM'nin, HDP’ye ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulmasına yer olmadığına ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

ANKA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 10:19
Anayasa Mahkemesi'nin HDP kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!
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Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulmasına 'yer olmadığı' yönündeki kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AYM, söz konusu kararı 19 Haziran’da oybirliğiyle almıştı.

NE OLMUŞTU?

AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 14 Mayıs’ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne katılmayan HDP’ye verilen devlet yardımına tedbiren bloke konulması ve bu meblağdan harcama yapılmış ise partiden ya da harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine’ye gelir kaydedilmesine ilişkin istemini değerlendirmiş ve HDP'nin hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti. 


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