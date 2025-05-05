AYM’den hakimlikten çıkarılan başvurucuya noterlik vizesi: Özel hayata saygı ihlali

Yayınlanma: 05.05.2025 - 16:13

Güncelleme: 05.05.2025 - 16:13

Anayasa Mahkemesi (AYM); 23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’den yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu’nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olması gerekçesiyle hakimlik mesleğinden ihraç edilen Ahmet Ata Uzuner’in başvurusunu inceledi.

ATANAMADI DAVA AÇTI

Uzuner; meslekten ihraç esilmesinin ardından Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22 Nisan 2017 tarihli üçüncü sınıf münhal noterliklere ilişkin yayımladığı ilana başvurdu. Uzuner, ilan kapsamında noterlik için iki kez başvuruda bulunmuş; ancak alt sıradaki belge sahipleri atandı. Bunun üzerine Uzuner, atama kararlarını 2 Ekim 2017’de idari yargıda iki işlem için ayrı ayrı dava açtı. Ankara 11’inci İdare Mahkemesi mevzuatta belirlenen şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle iki davada da yürütmenin durdurulması taleplerini ve Uzuner’in itirazlarını 2018’de esastan reddetti. Mahkeme kararında ilgili mevzuat çerçevesinde Uzuner’in FETÖ/PYD’yle ilişkili ve bağlantılı olması gerekçesiyle noterlik mesleğine kabul şartlarını taşımadığını ifade etti. Uzuner’in istinaf başvuruları da reddedildi.

BAŞVURUDAN SONRA BERAAT ETTİ

İdari yargıda davaların kesinleşmesinin sonucunda Uzuner, 15 Ocak 2019’da AYM’ye başvurdu. Ayrıca Uzuner hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen kovuşturmada her türlü şüpheden uzak bulgu bulunmadığı ve anılan suçu işlediğinin sabit olmadığı gerekçesiyle 22 Mart 2019’da beraat kararı verildiğini anımsattı. Uzuner, HSK’nin 15 Kasım 2022’deki kararıyla hakimlik mesleğine iade edildi.

ÖZEL HAYATA SAYGI İHLAL EDİLDİ

AYM yaptığı inceleme sonucunda; somut olayda yargı makamlarının bir değerlendirmesi olmaması nedeniyle bir tespitte bulunulmasının ölçülü olmayacağını belirterek, noterliğe ilişkin kararların OHAL döneminde “temel hak ve özgürlüklerin kullanımının durdurulmasını ve sınırlandırılmasını düzenleyen” anayasanın 15’inci maddesindeki ölçütlere uygun olmadığını değerlendirdi. Bu nedenle Yüksek Mahkeme; Uzuner’in özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine karar verdi.