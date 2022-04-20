AYM'den iptal başvurusuna ret: Cinsel istismarda ‘somut delil’ şart
Anayasa Mahkemesi (AYM), 4. Yargı Paketi’ndeki “cinsel istismar suçlarında tutuklama için ‘somut delil’ şartı” getiren tartışmalı düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu reddetti.
AKP’nin Haziran 2021’de Meclis’e sunduğu 4. Yargı Paketi, Temmuz 2021’de kabul edilerek yasalaştı. Pakette yer alan “cinsel istismar, kasten öldürme ve işkence gibi suçlarda tutuklamayı ‘somut delillere’ bağlayan” düzenleme, “artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’nin yeterli olmayacağı ve ‘somut delil’ aranacağı, bu durumun adaleti zedeleyeceği” gerekçesiyle eleştirildi.
OYBİRLİĞİYLE RET
Tartışmalara karşın yasalaşan düzenlemeyi CHP, AYM’ye taşıdı. Başvuruyu görüşen AYM, iptal istemini oybirliğiyle reddetti. AYM kararında, düzenlemenin “kuvvetli belirtiyi somutlaştırarak keyfi tutuklama yapılmasını önlemeye yönelik meşru bir amaç taşıdığı, tutuklamanın usul, esas ve sınırlarına ilişkin anayasada belirtilen şartı somutlaştırmak dışında bir yenilik ya da farklılık getirmediği” kaydedildi. Bu nedenle düzenlemenin, “devletin kadınları ve çocukları korumasına ilişkin pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmayan bir yönünün olmadığı” belirtildi.
Video Haberler
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
- Sinop kalesi surlarında 2 bin 500 yıllık gırland
- 9 yaşındaki kızını öldürdü asit içerek intihara kalkıştı
- Ekspertiz uzmanı uyardı
- Ayasofya’nın tarihi kapısı tahrip edildi
- ‘Sağır ve dilsiz’ dilenci yakalanınca dile geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cübbeli Ahmet'in yakını halk plajına çöktü
- 4 büyük hava yolu firmasından maske kararı
- Cep telefonu ve tütünde ÖTV düzenlemesi
- Ev ve araba alacaklar dikkat!
- Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı!
- 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal'den hala aranıyor
- Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı
- İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu
- Rockefeller'ın serveti nasıl bölündü?
- 2022 Ramazan Bayramı ne zaman?