AYM'den iptal başvurusuna ret: Cinsel istismarda ‘somut delil’ şart

20 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

AKP’nin Haziran 2021’de Meclis’e sunduğu 4. Yargı Paketi, Temmuz 2021’de kabul edilerek yasalaştı. Pakette yer alan “cinsel istismar, kasten öldürme ve işkence gibi suçlarda tutuklamayı ‘somut delillere’ bağlayan” düzenleme, “artık cinsel istismar şüphelisinin tutuklanabilmesi için ‘kuvvetli şüphe’nin yeterli olmayacağı ve ‘somut delil’ aranacağı, bu durumun adaleti zedeleyeceği” gerekçesiyle eleştirildi.

OYBİRLİĞİYLE RET

Tartışmalara karşın yasalaşan düzenlemeyi CHP, AYM’ye taşıdı. Başvuruyu görüşen AYM, iptal istemini oybirliğiyle reddetti. AYM kararında, düzenlemenin “kuvvetli belirtiyi somutlaştırarak keyfi tutuklama yapılmasını önlemeye yönelik meşru bir amaç taşıdığı, tutuklamanın usul, esas ve sınırlarına ilişkin anayasada belirtilen şartı somutlaştırmak dışında bir yenilik ya da farklılık getirmediği” kaydedildi. Bu nedenle düzenlemenin, “devletin kadınları ve çocukları korumasına ilişkin pozitif yükümlülüğüyle bağdaşmayan bir yönünün olmadığı” belirtildi.