AYM'den 'kapalı görüşlerin' dinlenmesine ilişkin karar

06 Mayıs 2022 Cuma, 08:07

AYM'nin 2 Mart'ta aldığı ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, farklı cezaevlerinde bulunan bir grup tutuklu ve hükümlünün; cezaevlerinde kapalı görüşün dinlenmesi ve kayda alınmasının, anayasanın haberleşme hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine yönelik bireysel başvurularını değerlendirdi.

Yüksek mahkeme gerekçeli kararında, kapalı görüşmelerde yapılan konuşmaların dinlenmesi ve kaydedilmesinin koşullarını kanunilik ilkesini karşılayacak şekilde belirleyen bir kanunun mevzuatta yer almadığı tespitinde bulundu.

AYM, söz konusu görüşmelerin sistematik olarak dinleme ve kaydedilmesinin sınırlarının idarenin takdir yetkisinin kapsamını da içerecek şekilde kanun ile belirtilmesinin gerektiğinin altını çizerek, kamu düzeni ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla görüşmelerin kayıt altına alınmasının oldukça ağır bir müdahale olduğu gözetildiğinde, ancak son çare olarak başvurulabilecek bir tedbir olduğunu kaydetti.

Yüksek mahkeme, başvurucuların iddialarını haklı bularak, haberleşme hürriyeti ile özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için ilgili mahkemelerde yeniden yargılama yapılmasına ve başvurucuların her birine 13 bin 500 TL manevi tazminatın ayrı ayrı ödenmesine hükmetti.