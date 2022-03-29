AYM'den Sami Selçuk için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk’a verilen manevi tazminat cezası için hak ihlali kararı verdi. Selçuk, Yargıtay üyesi Bilgin Başaran’a yönelik istifa çağrısında bulunmuştu.

Sefa Uyar
29 Mart 2022 Salı, 04:00
AYM'den Sami Selçuk için hak ihlali kararı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Onursal Başkanı Sami Selçuk’un, dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreteri olan Yargıtay üyesi Bilgin Başaran’a yönelik istifa çağrısı nedeniyle manevi tazminat cezasına mahkûm edilmesinde hak ihlali kararı verdi.

Selçuk’un, “kamuoyu gündeminin ilk sıralarında yer alan kamusal faydası yüksek bir tartışmaya katkı sunduğu” kaydedilen kararda, ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Gerekçede, “Bir hukukçunun bir olayı, hassasiyet gösterdiği hukuki ilkeler temelinde kendi bakış açısıyla yorumlaması nedeniyle muhatabının kişilik haklarını zedelediğinin kabul edilmesi, hoşgörü ve açık fikirliliğinin teminatı olan ifade özgürlüğüyle bağdaşmayacaktır” ifadeleri kullanıldı. 



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